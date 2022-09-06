Минск, 6 сентября, 2022, 20:26 — ИА Регнум. В Белоруссии под амнистию попадут от 8 тысяч человек. Об этом заявил генеральный прокурор республикиАндрей Швед, сообщает БЕЛТА.

(сс) Rakoon Генеральная прокуратура Белоруссии

«Речь идëт примерно от 8 тысяч и выше человек. Это как и классические подходы, которые касаются освобождения от ответственности инвалидов, многодетных, одиноких матерей и так далее, так и лиц, которые совершили другие преступления», — сказал Андрей Швед.

Он заявил, что акт амнистии не распространяется на участников «протестных» дел, однако оппозиционеры могут выйти на свободу в порядке помилования.

«Те лица, которые совершили преступления, связанные с экстремизмом, которые посягнули на наше государство, которые подняли руку на правоохранителей, могут выйти на свободу. Но только те, кто раскаялся, осознал и считает возможным обратиться с просьбой о помиловании», — отметил Швед.

Как сообщалоИА REGNUM, после протестов в Белоруссии 2020 года в заключении оказались несколько сотен оппонентов власти, включая лидеров — Виктора Бабарико, Сергея Тихановского, Марию Колесникову.