Вашингтон, , 20:20 — REGNUM Американская актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что в прошлом пережила два выкидыша. Об этом пишет издание Vogue.

Дженнифер Лоуренс Tabercil

По словам артистки, первый раз она забеременела в 20 лет и планировала совершить аборт, однако случился выкидыш. Второй подобный случай произошёл во время съёмок картины «Не смотрите наверх» несколько лет назад.

Напомним, в феврале 2022 года Дженнифер Лоуренс впервые стала матерью. Отцом ребёнка стал искусствовед Кук Марони, в браке с которым актриса состоит с 2019 года.

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