Сосновский район, Челябинская область, , 20:19 — REGNUM В Челябинской области завершены поиски женщины и её 11-месячной дочери, которые пропали 2 сентября. Об этом сообщили журналистам волонтёры отряда «Легион-Спас».

«Найдены. Живы», — говорится в паблике отряда в соцсети «ВКонтакте». Место, где их обнаружили, активисты не уточняют.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданка с дочерью ушла из дома в Сосновском районе днём 2 сентября. После этого были начаты их поиски.

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