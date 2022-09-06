6 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Варвара Захарова, Марина Захарова, , 22:23 — REGNUM Ты сумасшедшая? Именно такими словами меня провожали в отпуск, когда всей семьёй, с детьми мы поехали на машине на Кавказ. Причём в наших планах было обязательное посещение Чеченской Республики.

По дороге к горному аулу в Чечне Варвара Захарова © ИА REGNUM

Дышне-Ведено, Ачхой-Мартан, Гудермес, Шали, да и сам Грозный — знакомые нам по трагическим событиям названия. Прошло более 20 лет, и сегодня в этих населенных пунктах нет и намёка на войну. 6 сентября 2022 года, в День гражданского согласия и единения, отмечают 100-летие государственности Чеченской Республики.

Въездной знак в Ведено Варвара Захарова © ИА REGNUM

Как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, за прошедший век Чеченская Республика прошла тяжелейший путь становления: «Были масштабные свершения, достижения, преобразования, но сталкивался наш народ и с большими трагедиями. За эти 100 лет чеченцы неоднократно оказывались на краю пропасти. По сути, целый народ в разные этапы находился на грани физического уничтожения».

Здание ГГНТУ им. М.Д. Миллионщикова в Грозном Варвара Захарова © ИА REGNUM

Музей Чеченской республики в Грозном Варвара Захарова © ИА REGNUM

Чеченский драматический театр Варвара Захарова © ИА REGNUM

Дворец культуры имени Дагуна Омаева Варвара Захарова © ИА REGNUM

Грозный-Сити Варвара Захарова © ИА REGNUM Набережная рядом с Грозным-Сити Варвара Захарова © ИА REGNUM

«Сегодня своё 100-летие наша республика встречает, являясь одним из самых успешных, благополучных, безопасных и динамично развивающихся регионов. Мы гордимся нашими достижениями, но и не должны забывать, какой немыслимо большой ценой мы достигли этой победы», — отметил Кадыров.

Монумент Победы в Великой Отечественной войне в алее Славы в Грозном Варвара Захарова © ИА REGNUM

На самом деле, путешествуя по Чечне, ты чувствуешь себя в полной безопасности. Ты восхищаешься красотой природы, а виды тут завораживают. Озеро Казеной-Ам, село Беной, аулы и башни в горах, впечатляющий «Грозный-Сити», самая большая в Европе мечеть Гордость мусульман в Шали и масштабная Сердце Чечни в Грозном — лишь небольшой список того, что едут смотреть в Чеченской Республике.

Вид на озеро Казеной-Ам Варвара Захарова © ИА REGNUM

Озеро Казеной-Ам в Чечне Варвара Захарова © ИА REGNUM

Перевал Харами, Чечня Варвара Захарова © ИА REGNUM

Дорога через перевал Харами Варвара Захарова © ИА REGNUM Перевал Харами Варвара Захарова © ИА REGNUM

Чечня. Горы Варвара Захарова © ИА REGNUM

Медленно, но верно Чечня, вслед за Дагестаном, становится одним из основных центров притяжения туристов на Северном Кавказе. Этот регион по праву превращается в жемчужину Северного Кавказа.

Дорога рядом с селом Карачой Варвара Захарова © ИА REGNUM

Казеной-Ам — озеро в Чечне Варвара Захарова © ИА REGNUM

Казеной-Ам, Чечня Варвара Захарова © ИА REGNUM

Озеро Казеной-Ам Варвара Захарова © ИА REGNUM

Сторожевая башня в Веденском районе, Чечня Варвара Захарова © ИА REGNUM

Закат в селе Харачой, Чечня Варвара Захарова © ИА REGNUM

Пока туристов не очень много, что позволяет в спокойном темпе осматривать достопримечательности. Цены также радуют, они не зашкаливают, как во многих регионах, которые давно переполнены путешественниками. Понравится тут и любителям вкусной еды, причём приезд можно спланировать под один из гастро-фестивалей, которых в республике проводится не мало.

Вид на мечеть Сердце Чечни и Грозный-Сити Варвара Захарова © ИА REGNUM

Вид на Шали из Шали-Сити Варвара Захарова © ИА REGNUM

«Мы всегда открыты для тех, кто пришёл к нам с добром и чистыми помыслами. Испокон веков чеченцы ценили гостей и пронесли эту добрую традицию через многовековую историю до сегодняшних дней. Мы постоянно занимаемся развитием туристического направления. Для гостей и жителей республики уже многое сделано. У нас есть что показать, на что посмотреть и где отдохнуть. Отреставрированы и восстановлены прекрасные древние комплексы, функционируют всесезонные курорты в горах и на равнине, разработано более 150 туристических маршрутов, среди которых пешие, вело-, квадро- и джип-туры», — ранее подчеркнул глава региона Рамзан Кадыров.

Вид на мечеть Гордость Мусульман из Шали-Сити Варвара Захарова © ИА REGNUM

Мечеть Гордость мусульман Варвара Захарова © ИА REGNUM Мечеть Гордость мусульман ночью Варвара Захарова © ИА REGNUM

Мечеть Гордость мусульман в Шали Варвара Захарова © ИА REGNUM

Двери в мечеть Гордость мусульман в Шали Варвара Захарова © ИА REGNUM

Второй этаж мечети Гордость мусульман в Шали Варвара Захарова © ИА REGNUM

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Вид на первый этаж мечети Гордость мусульман Варвара Захарова © ИА REGNUM

Второй этаж мечети Гордость мусульман Варвара Захарова © ИА REGNUM Мечеть Гордость мусульман вид внутри Варвара Захарова © ИА REGNUM

Мечеть Гордость мусульман внутри Варвара Захарова © ИА REGNUM

Парк у мечети Гордость мусульман в Шали ночью Варвара Захарова © ИА REGNUM

Правда, при планировании поездки нужно помнить, что Чечня — это мусульманская республика, в которой традиции весьма сильны. Поэтому и туристов просят придерживаться определенных правил, в том числе в одежде: мужчинам следует надевать брюки, а женщинам рекомендуется не обтягивающая, непрозрачная удлиненная одежда без декольте. Будьте готовы к тому, что при входе в мечеть вас попросят убрать волосы под платок, а если у вас платье не в пол, то выдадут специальный халат, чтобы можно было войти внутрь.

Мечеть Сердце Чечни Варвара Захарова © ИА REGNUM

Мечеть Сердце Чечни в Грозном Варвара Захарова © ИА REGNUM

Двор мечети Сердце Чечни в Грозном Варвара Захарова © ИА REGNUM

Мечеть Сердце Чечни внутри Варвара Захарова © ИА REGNUM Люстры в мечети Сердце Чечни Варвара Захарова © ИА REGNUM

Потолок мечети Седце Чечни Варвара Захарова © ИА REGNUM

Перед мечетью Сердце Чечни Варвара Захарова © ИА REGNUM

Доехать можно на своей машине или прилететь на самолёте. Достопримечательностей, музеев, парков столько, что посетить всё за один день не удастся. В регионе открываются новые отели, санатории, есть индивидуальные и групповые туры. Чечня — то место, куда захочется вернуться.