Краснодар, 6 сентября, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Травмы получил ученик девятого класса одной из гимназий Краснодара после падения из окна учебного заведения 6 сентября. О происшествии сообщили в региональном оперативном штабе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Окно

Инцидент произошёл 6 сентября в гимназии №40. Ученик девятого класса выпал с четвертого этажа.

Мальчик остался жив, он находится в сознании. На место была вызвана скорая помощь. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы.