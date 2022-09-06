Минск, , 20:24 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в преддверии Дня народного единства 17 сентября следует обсудить целесообразность амнистии для осуждëнных, но «только в отношении тех, кто реально этого заслуживает». Об этом сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Лукашенко признал, что среди осуждëнных по протестным делам есть самые разные люди, в том числе те, кто совершил незначительные преступления.

«За последние два года поумнели все. МВД несëт персональную ответственность за тех, кто будет амнистирован. Если они раскаялись, встали на путь исправления и полностью загладили вину, к ним можно проявить снисхождение», — заявил белорусский лидер.

Предложение об амнистии, отметил Лукашенко, он озвучил «в связи с озабоченностью многих граждан страны».

«Люди ещë не отошли от того 2020 года. Иногда и перегибы допускаются со стороны наших сторонников: «Всех мочить, сажать и так далее». Знаете, единства в обществе это никогда не добавляло. Но тем не менее просто уйти от этого вопроса и не слышать этих людей — так не будет», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, с августа 2020 года по начало февраля 2022-го за участие в протестах были осуждены по уголовным делам 1832 человека.