Вашингтон, , 20:14 — REGNUM Непродуктивным стало бы признание России страной — спонсором терроризма, сообщила 6 сентября журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передаёт CNBC.

Карин Жан-Пьер The White House

Джо Байден] и как думаем мы, это не самый эффективный и мощный инструмент продвижения вперёд». Карин Жан-Пьер «Как сказал сам президент [США] и как думаем мы, это не самый эффективный и мощный инструмент продвижения вперёд».

В частности, отметила она, наделение России таким статусом «могло бы иметь непредвиденные последствия» для Киева, да и для всего мира. Это навредит сделке по зерну, а также помешает обеспечению гуманитарной помощи.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатива о внесении России в американский чёрный список поступила из Киева.

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