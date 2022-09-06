Архангельск, , 20:07 — REGNUM Ряды батальона «Архангельский», выполняющего задачи в зоне проведения спецоперации, пополнили 30 жителей Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Специальная военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Сегодня, 6 сентября, глава региона Александр Цыбульский поблагодарил защитников Отечества за принятие решения вступить в ряды участников специальной военной операции, которая направлена на защиту жителей Донбасса и территории бывш. УССР от нацистов.

«Вы присоединитесь к батальону, который совсем недавно отправился на территорию проведения специальной военной операции. Думаю, это правильное решение — сформировать такой батальон: бойцам очень важно служить рядом с земляками, ощущать поддержку людей, которые живут на одной земле, — сказал Александр Цыбульский. — Я встречался с ребятами с Донбасса, с нашими ребятами, которые там воевали, и с жителями, которые приезжают оттуда. Они рассказывали, что там происходило последние восемь лет. Уверен, решение, которое вы сегодня приняли, — это выбор настоящих мужчин, воинов. Нет сомнений, что вы с доблестью будете представлять Архангельскую область, выполните все задачи, которые ставит наш Верховный главнокомандующий, оправдаете надежды россиян и жителей Донбасса и, самое главное, вернётесь домой с победой».

Напомним, почетное наименование «Архангельский» было присвоено батальону отдельной мотострелковой бригады Северного флота этим летом.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 сентября, из Мурманской области в зону спецоперации отправилась рота Северного флота.