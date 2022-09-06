Берлин, , 20:07 — REGNUM Netflix опубликовал дебютный тизер фильма «На Западном фронте без перемен» — современной экранизации одноимённого романа Эриха Марии Ремарка. Об этом сообщает портал Collider.

Феликс Каммерер в роли Пауля Боймера Цитата из тизера фильма «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера

Представленное видео рассказывает о молодом немецком солдате Пауле Боймере, который вместе с бывшими одноклассниками отправляется на Первую мировую войну, пережив там настоящий ужас. Режиссёром картины выступит Эдвард Бергер («Патрик Мелроуз»), а главную роль исполнит дебютант Феликс Каммерер.

Напомним, премьера «На Западном фронте без перемен» запланирована на 28 октября 2022 года. Лента также представит Германию на премии «Оскар-2023» в номинации «Лучший иностранный фильм».

Читайте ранее в этом сюжете: Мила Кунис работает журналисткой в трейлере «Счастливые девочки не умирают»