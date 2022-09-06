Бухарест, 6 сентября, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Абсолютное большинство жителей Румынии не поддерживает введенные Евросоюзом политические и экономические санкции против России. Об этом 6 сентября со ссылкой на результаты данных статистического агентства «Евробарометр» сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

Как утверждают социологи, после объявления руководством ЕС «дополнительных мер воздействия» на Российскую Федерацию благосостояние ухудшилось у 47% опрошенных румын. Еще 25% респондентов считают «большой ошибкой» политику Бухареста в отношении Москвы на фоне энергетического кризиса в Румынии.

Опрос «Евробарометра» проводился выборочно среди пяти тысяч жителей различных регионов Румынии. Опрошенные представляли все слои трудоспособного населения страны в возрасте от 18 до 70 лет.