Москва, , 19:58 — REGNUM На фоне падения всех резервных валют западных стран США сделают всё, чтобы спасти доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил экономист Василий Колташов, комментируя решение перевести оплату поставок газа по трубопроводу «Сила Сибири» в рубли и юани.

Доллар © ИА REGNUM

По его словам, это ослабит западные резервные валюты, которые и сейчас теряют свою значимость.

«Мы наблюдаем сейчас падение евро и фунта стерлингов по отношению к американской валюте. Поэтому нужно понимать, что в первую очередь пострадают валюты-побратимы доллара. То есть не сам доллар, а валюты, которые его дополняют. И здесь США сделают все возможное, чтобы доллар подстраховать», — сказал Колташов.

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