Владивосток, , 19:57 — REGNUM Предложение губернатора Ямала Дмитрия Артюхова о единой системе молодёжных проектов в сфере туризма поддержал на Госсовете президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Восточный экономический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке состоялось расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам развития туризма. Как председатель комиссии Госсовета по молодежной политике Дмитрий Артюхов внёс предложение создать единую систему, которая объединяла бы молодежные проекты в сфере туризма.

«Программ много и в них участвуют десятки тысяч ребят. Но у проектов фактически разные операторы из числа разных ведомств. И мы порой отмечаем, что это вносит путаницу и дублирование. Хотел бы попросить Вас дать поручение Росмолодежи, Министерству науки и другим заинтересованным ведомствам выстроить единую систему, консолидировав наиболее успешные молодежные проекты. Убежден, что такой единый подход даст нам хороший эффект для достижения главных целей молодежной политики», — обратился Артюхов к главе государства.

Главу ЯНАО поддержала руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, которая в свою очередь отметила, что туры для молодежи должны быть полезными, обучающими, профориентационными, наполненными историей, современностью и, конечно, любовью к России, открывающими возможность делать свой вклад в развитие регионов.

Владимир Путин одобрил предложение ямальского губернатора, и обратил внимание на необходимость развития в стране экологического туризма, создание необходимой инфраструктуры, оборудованных туристических троп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября во Владивостоке стартовал VII Восточный экономический форум. Мероприятие проводится уже в седьмой раз. В этом году форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Мероприятие завершится 8 сентября.

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