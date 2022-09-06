Уфа, , 20:20 — REGNUM 210 детей из Донбасса были полностью обеспечены всем необходимым для полноценной учебы в школах Башкирии. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Школьники Николай Хижняк © ИА REGNUM

Итоги ежегодной акции «Собери ребёнка в школу» в Башкирии подвели на совещании в правительстве региона.

Сообщается, что школьников из Донбасса в Башкирии обеспечили школьной и спортивной формой, обувью, рюкзаками, письменными принадлежностями.

Отмечается, что в республике также помогли собрать нуждающихся дошкольников и студентов колледжей и вузов.

По словам руководителя администрации главы Башкирии Максима Забелина, средства на закупку канцелярских товаров для нуждающихся школьников были собраны благодаря добровольным пожертвованиям жителей Башкирии и госслужащих.

«Теперь мы формируем комплекты осенне-зимней одежды для ребят, которые приехали в Башкирию из Донбасса», — приводит пресс-служба слова Забелина.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что нужно активнее трудоустраивать переселенцев из Донбасса, которые хотят работать на предприятиях региона.