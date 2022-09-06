Бердянск, Украина, 6 сентября, 2022, 19:56 — ИА Регнум. В больнице Бердянска 6 сентября скончался комендант города Артём Бардин, который был тяжело ранен при взрыве, организованном бандеровскими террористами.

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Об этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Бердянска взорвался автомобиль Бардина, коменданта в тяжёлом состоянии госпитализировали. Рогов заявил, что теракт организовали бандеровские диверсанты.