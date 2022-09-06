Москва, , 19:55 — REGNUM 25-летний хавбек московского «Спартака» и сборной Люксембурга по футболу Кристофер Мартинс Перейра выбыл на несколько месяцев из-за мышечного повреждения бедра. Об этом 6 сентября сообщается в Telegram-канале «красно-белых».

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«К сожалению, у футболиста выявлено тяжелое мышечное повреждение бедра. Ориентировочный срок восстановления — три месяца. Скорейшего выздоровления, Крис!», — говорится в заявлении.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 Кристофер Мартинс Перейра принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

За «Спартак» Перейра выступает с 31 января 2022 года после перехода из бельгийского клуба «Янг Бойз» на правах аренды. Летом 2022 года «красно-белые» выкупили хавбека за 6,4 миллиона евро.