Курск, 6 сентября 2022, 19:53 — REGNUM Жёлтый уровень террористической опасности в Курской области продлён до 22 сентября, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале 6 сентября.
Старовойт призвал жителей соблюдать бдительность. О подозрительных гражданах, предметах, беспилотных летательных аппаратах можно сообщать по номеру 112.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние несколько суток курский посёлок Тёткино три раза подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Утром 6 сентября в результате обстрела был повреждён зерноток, трансформаторная станция, ЛЭП. В настоящее время электроснабжение посёлка восстановили.
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