Лондон, 6 сентября, 2022, 19:52 — ИА Регнум. 30-летний голкипер «Челси» и национальной сборной Сенегала по футболу Эдуар Менди отказался продлевать контракт с лондонским клубом. Об этом 6 сентября сообщает издание Evening Standard.

Pixabay.com «Челси»

По информации источника, клуб предложил Менди контракт, по которому футболист получал бы меньше, чем 27-летний испанский вратарь Кепа Аррисабала, также выступающий за «пенсионеров».

За «Челси» Эдуар Менди выступает с 24 сентября 2020 года после перехода из «Ренна» за 24 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает сенегальского вратаря в 32 миллиона евро.