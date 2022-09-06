Москва, 6 сентября 2022, 19:46 — REGNUM Решение перевести оплату поставок газа по трубопроводу «Сила Сибири» в рубли и юани укрепит обе эти валюты. Об этом 6 сентября заявил экономист Василий Колташов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
В то же время подобное решение ещё больше ослабит действующие резервные валюты.
«Переход в торговле газом на рубли и юани будет работать на подкрепление двух этих важнейших евразийских валют и не будет работать на подкрепление старых западных резервных валют — доллара, евро и фунта стерлингов», — сказал Колташов.
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