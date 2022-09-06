Москва, 6 сентября, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Решение перевести оплату поставок газа по трубопроводу «Сила Сибири» в рубли и юани укрепит обе эти валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

В то же время подобное решение ещё больше ослабит действующие резервные валюты.

«Переход в торговле газом на рубли и юани будет работать на подкрепление двух этих важнейших евразийских валют и не будет работать на подкрепление старых западных резервных валют — доллара, евро и фунта стерлингов», — сказал Колташов.