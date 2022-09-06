Нижний Новгород, 6 сентября, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Автобус с пассажирами в районе площади Сенной после столкновения с легковым автомобилем врезался в столб. Фотографии последствий аварии публикуют очевидцы в социальной сети.

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По данным нижегородцев, в результате аварии была повреждена контактная сеть, что привело к остановке движения трамваев маршрута №2.

По данным управления МЧС по Нижегородской области, авария произошла на улице Горького, в результате пострадали пять человек, детей среди них нет.

Глава минздрава региона Давид Мелик-Гусейнов в своем telegram-канале уточнил, что всего пострадавших шестеро, трое после осмотра медиками были направлены на долечивание в амбулаторных условиях. Еще трое пострадавших были госпитализированы в областную больницу имени Семашко в состоянии средней степени тяжести с различными травмами.

Проверку по факту ДТП начала прокуратура Нижегородской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут предприняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, пять человек пострадали в аварии с автобусом ПАЗ №59 на проспекте Героев в Нижнем Новгороде в конце июля. Два пассажира были госпитализированы. Всего в автобусе находились 15 человек, в том числе трое детей.

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