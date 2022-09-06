Вашингтон, 6 сентября, 2022, 19:46 — ИА Регнум. В Сеть выложили первый трейлер фильма «Счастливые девочки не умирают». Об этом пишет портал Collider.

Цитата из трейлера фильма «Счастливые девочки не умирают» режиссёра Майка Баркера Мила Кунис

В опубликованном ролике показывают успешную журналистку по имени Ани ФаНелли, которая надеется скрыть от репортёров обстоятельства ужасной трагедии, произошедшей в её юности. Премьера ленты намечена на 7 октября 2022 года.

Напомним, режиссёром фильма «Счастливые девочки не умирают» выступит Майк Баркер («Песочный человек»). Главную героиню в картине сыграет Мила Кунис.