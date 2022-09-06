Энергодар, Украина, 6 сентября, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Об очередном обстреле города Энергодара, на территории которого находится Запорожская АЭС, сообщают 6 сентября местные власти в телеграм-канале.

DENAMAX Энергодар. Станция АЭС

«Многократным артиллерийским ударам подвергся район трансформаторной подстанции «Луч» и расположенного рядом гаражного кооператива», — говорится в сообщении.

Пока нет информации о пострадавших, отметили в Энергодаре, добавив, что опасность новых атак со стороны ВСУ по-прежнему существует.

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Напомним, по итогам визита на Запорожскую АЭС руководство МАГАТЭ заявило о необходимости прекращения огня в районе станции.