Подгорица, , 19:35 — REGNUM В ходе заседания правительства Черногории 6 сентября премьер-министр страны Дритан Абазович поручил министерству капитальных вложений как можно скорее подготовить предложение по мерам по энергосбережению.

Электричество

Он напомнил, что граждане платят за энергоносители в 12 раз меньше, чем государство платит за импорт.

«Это приводит к накоплению убытков, что логично, которые следует компенсировать, если позволяет гидрологическая обстановка. Учитывая, что цены на электроэнергию стремительно растут, я считаю целесообразным, чтобы министерство выступило с предложением, а также чтобы обращение было адресовано и гражданам», — сказал Абазович.

Он предложил министерству разработать комплекс мер, потому что «любая экономия приветствуется».

Представитель министерства сообщил, что сформирована комиссия, которая с сегодняшнего дня будет заниматься только этим вопросом.