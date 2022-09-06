Саратов, 6 сентября, 2022, 19:47 — ИА Регнум. В Саратовской области начинается комплексное развитие территории бывшего аэропорта. Вопросы по предстоящей застройке обсуждали 6 сентября в региональном правительстве.

Saratov. gov.ru Комплексное развитие территории бывшего аэропорта в Саратове

На 2022–2025 годы Саратовской области одобрен бюджетный кредит в размере более 6 млрд рублей на строительство магистральных инженерных сетей в новом микрорайоне «Аэропорт».

Первая часть средств уже поступила в регион. В ближайшее время состоится конкурс на проектирование и строительство инженерных коммуникаций. Также будут заключены договоры на технологическое присоединение по электро-, тепло- и водоснабжению.

В микрорайоне на площади в 144 га построят 926 тыс. кв. метров жилья и более 50 тыс. кв. метров нежилых помещений, детские сады, школы и поликлиники.

Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин поручил определить госучреждение, которое предоставит на конкурсной основе земельные участки подрядным организациям.

Ранее ИА REGNUM передавало, в 2022 году в Саратовской области в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» благоустроят 213 территорий.

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