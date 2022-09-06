Москва, , 19:31 — REGNUM Нападение Киева на освобожденные Россией территории Харьковской области обречены на провал. Об этом 6 сентября заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Окоп Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

При этом представитель народной республики отметил, что расслабляться союзным силам России, ДНР и ЛНР не стоит.

«Это очень авантюрная операция. Я думаю, у них ничего не получится. Но расслабляться нельзя. Наши бойцы совершают подвиг, чтобы отразить это нападение. И противник накопил достаточно вооружений, чтобы пойти в атаку», — сказал Безсонов.

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