Александровский район, Оренбургская область, , 19:28 — REGNUM После массового смертельного отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области прокуратура организовала проверку в отношении уполномоченных органов и ответственных лиц в сфере профилактики правонарушений и преступлений, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Водка Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели четырех человек от алкогольного отравления.

Напомним, в Александровском ране компания употребила суррогатный алкоголь. Четыре человек 6 сентября умерли от отравления. Еще двое доставлены в больницу. В настоящее состояние пострадавших стабильное. Они допрашиваются следователями.

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