Александровский район, Оренбургская область, 6 сентября, 2022, 19:28 — ИА Регнум. После массового смертельного отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области прокуратура организовала проверку в отношении уполномоченных органов и ответственных лиц в сфере профилактики правонарушений и преступлений, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Водка

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели четырех человек от алкогольного отравления.

Напомним, в Александровском ране компания употребила суррогатный алкоголь. Четыре человек 6 сентября умерли от отравления. Еще двое доставлены в больницу. В настоящее состояние пострадавших стабильное. Они допрашиваются следователями.