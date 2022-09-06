Москва, 6 сентября, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС с призывом прекратить обстрелы и создать защитную зону вокруг станции не хватает адресности, считает лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Russia-now.com Леонид Слуцкий

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция: все задачи будут выполнены — трансляция»

«Документу явно не хватает адресности. Все призывы по прекращению огня должны быть направлены строго в сторону Киева. Размытые формулировки только подстегивают хунту к дальнейшему ядерному шантажу», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

По его мнению, западные хозяева Зеленского обязаны, наконец, осознать всю меру своей ответственности за подстрекательство и поставки оружия киевскому террористическому режиму.

«И ещё одно: нельзя допустить подмены понятий. Запорожскую АЭС должны контролировать российские военные. Это по-прежнему залог ядерной безопасности в регионе», — убежден парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в докладе МЭГАТЭ, в частности, говорится, что миссия зафиксировала на Запорожской АЭС целый ряд повреждений, в том числе в строениях для хранения ядерных топлива и отходов.