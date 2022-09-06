Вашингтон, 6 сентября, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Господству ВКС РФ в спецоперации на территории б. УССР США активно мешают, заявил 6 сентября замначальника штаба американских ВВС Клинтон Хайнот.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

На конференции Атлантического совета он сказал, что Пентагон должен «убедительно демонстрировать» России и Китаю, на что способны американские военные и как они могут помешать Москве и Пекину достигать своих целей.

Он добавил, что якобы американцы уже показали это в ситуации с Киевом, участвуя «в его противодействии доминированию в воздухе» России.