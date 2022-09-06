Владивосток, , 19:25 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что программа Дальневосточной ипотеки будет продлена. Об этом глава государства сказал сегодня, 6 сентября, на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

В ходе рабочей встречи Кожемяко рассказал Путину о предложениях по расширению программы. Российский лидер заметил, что и сроки программы будут продлеваться.

«Там и срок продлеваем же», — сказал президент России.

Напомним, что программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке позволяет жителям региона брать ипотечные кредиты по ставке 2%.