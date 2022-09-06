Подгорица, , 19:24 — REGNUM Рейтинговое агентство Standard&Poors выпустило большой доклад по состоянию экономики Черногории.

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Там, в частности сообщается, что доходы от туризма составят 85 процентов от показателей рекордного 2019 гола, а инфляция из-за роста цен на импортные продукты и топливо составит 12,5 процента.

Непогашенные долги Больничной кассы (ФЗО), более высокие расходы на заработную плату, социальную защиту и пенсии являются ключевыми причинами, которые увеличат дефицит бюджета в этом году примерно до 6,5 процента от валового внутреннего продукта (ВВП).

При этом агентство подтвердило кредитный рейтинг Черногории «В/В» и сохранило стабильный прогноз.

Особо подчеркнуто, что в 2022 году дефицит бюджета увеличится из-за фискальных усилий правительства по преодолению кризиса прожиточного минимума (снижение акцизов на топливо, НДС на продукты питания и налога на недвижимость) и задолженностей в сфере здравоохранения.

Фонд здравоохранения запросил при пересмотре бюджета 65 миллионов евро для погашения своих долгов.