Москва, 6 сентября, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Перед киевскими боевиками стоит задача прорваться вглубь освобожденной Россией территории Харьковской области. Об этом 6 сентября заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Z

По его словам, на данном этапе киевские вооруженные боевики пытаются перерезать трассу Балаклея — Купянск, через которую идёт снабжение союзных сил России, ДНР и ЛНР на одном из участков фронта.

«Они стремятся перерезать трассу Балаклея — Купянск. Пока у них это не вышло. Активно работает наша авиация, артиллерия. Там все громко. Но задача у них прорваться вглубь на десятки километров. И если у них это получится, то, возможно, они с южного направления в этом районе попытаются прорваться, чтобы Изюм отрезать», — сказал Безсонов.