Александровский район, Оренбургская область, , 19:19 — REGNUM В Оренбургской области по факту массового отравления суррогатным алкоголем возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по региону.

Уголовное дело ru.torange.biz

По данным ведомства, житель села Дмитриевка Александровского района приобрёл спиртосодержащую жидкость в пятилитровой таре, которая имела маркировку и этикетку питьевой воды. Вечером 5 сентября эту жидкость выпила компания. Все участники получили сильное алкогольное отравление, от которого четверо скончались, еще два человека госпитализированы.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»). Изъяты образцы спиртосодержащей жидкости. Назначены экспертизы, устанавливаются место производства алкоголя.