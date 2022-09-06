Брюссель, 6 сентября, 2022, 19:18 — ИА Регнум. София не обращалась и не будет обращаться в ЕС за помощью пострадавшим в результате сильного наводнения в Пловдивской области на юге Болгарии. Об этом 6 сентября со ссылкой на заявление спикера Европейской комиссии Балаша Уйдари сообщает БНР.

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По словам Уйдари, на сегодняшний день власти Болгарии «успешно самостоятельно ликвидируют последствия крупнейшего за последние несколько десятилетий стихийного бедствия». «Мы можем помочь Софии финансово, но пока в этом нет необходимости», – отметил он.

Напомним, из-за сильнейших ливней 1— 3 сентября в Пловдивской области вышли из берегов местные реки, затопив тысячи жилых домов. Сообщается о десятках погибших и о массовых разрушениях.