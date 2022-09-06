Уфа, , 19:26 — REGNUM Строящийся дворец борьбы в Уфе сделают более функциональным. Об этом 6 сентября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Борьба Андрей Пронин © ИА REGNUM

Он сообщил, что считает борьбу, и вообще любые единоборства, одним из лучших видов спорта для всестороннего развития детей.

«Я хорошо знаю тренеров, они действительно воспитывают настоящих людей с настоящими человеческими качествами. Может быть, не все станут профессиональными спортсменами, но совершенно точно, все получат очень важные для жизни навыки», — сообщил глава региона.

Он напомнил, что в Уфе интенсивно строят дворец борьбы.

«Сделаем этот спортивный центр функциональным. Кроме борьбы, там будет зал для бальных танцев, каток, бассейн, волейбольная, футбольная, баскетбольная площадки. Рассчитываем и на проведение и культурных мероприятий во Дворце борьбы — предусмотрели в нем большой современный зал», — заявил глава региона.

Он отметил, что это будет большой вклад в развитие культуры, спорта и индустрии развлечений в Уфе.

Хабиров также сообщил, что строительство данного объекта планируют закончить в марте 2024 года к юбилею Уфы.