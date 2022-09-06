Дортмунд, Германия, , 19:07 — REGNUM 6 сентября в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» немецкий футбольный клуб «Боруссия» в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 встретится с датским «Копенгагеном». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Матч обслужит французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Ассистенты главного судьи — Сириль Мугнер и Мехди Рахмуни.

Стартовые составы команд:

«Боруссия»: Александр Майер, Нико Шлоттербек, Рафаэл Геррейру, Тома Менье, Никлас Зюле, Салих Озкан, Торган Азар, Юлиан Брандт, Джуд Беллингем, Марко Ройс, Антони Модес.

«Копенгаген»: Мэтью Райан, Кевин Дикс, Денис Вавро, Давид Хочолава, Виктор Бернт Кристансен, Виктор Классон, Зека, Лукас Лерагер, Мохаммед Дарами, Расмус Фальк, Андреас Корнелиус.

В текущем сезоне 33-летний нападающий «шмелей» и сборной Германии Марко Ройс принял участие в шести матчах за немецкий клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.