Варшава, 6 сентября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны Польши в течение двух дней заключило целый ряд контрактов на закупку вооружений, сообщает 6 сентября агентство РАР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Польша и б. УССР

Общая сумма подписанных контрактов составляет почти семь миллиардов злотых, что соответствует $1,5 млрд.

Об этом сообщается на фоне 30-го международного салона военной промышленности, проходящего в польском городе Кельце.

«За два дня польское государство инвестировало в оружейную промышленность почти семь миллиардов злотых», — указано в сообщении агентства.

Уточняется, что подписаны контракты на закупку для Войска польского самоходных комплексов артиллерийской разведки, пунктов управления ПВО, автомобильной техники, а также различного оптико-электронного оборудования.