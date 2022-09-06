Загреб, , 19:02 — REGNUM 6 сентября в Загребе (Хорватия) на стадионе «Максимир» футбольный клуб «Динамо» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 встретится с лондонским «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

На матч назначена румынская бригада арбитров во главе с Истваном Ковашем. Ассистенты главного судьи — Васил Маринеску и Овидиу Артене.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Доминик Ливакович, Садег Мохарамми, Стефан Ристовски, Роберт Любичич, Йосип Шутало, Дино Перич, Ариян Адеми, Лука Иванушеч, Йосип Мишич, Бруно Петкович, Мислав Оршич.

«Челси»: Кепа Аррисабалага, Бен Чилуэлл, Калиду Кулибали, Сесар Аспиликуэта, Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Матео Ковачич, Мейсон Маунт, Кай Хаверц, Пьер-Эмерик Обамеянг, Рахим Стерлинг.