Москва, , 19:00 — REGNUM Киевский режим решил напасть на освобожденные Россией территории Харьковской области, чтобы получить новый пакет помощи от западных стран. Об этом 6 сентября заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, близится встреча западных спонсоров киевского режима. Поэтому Владимиру Зеленскому нужно показать хоть какие-то успехи на фронте.

«Почему противник действует сейчас? Потому что через два дня будет встреча стран-доноров поставок оружия Киеву. Поэтому ему нужно показать эффективность, показать, что помощь не бессмысленна», — сказал Безсонов.

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