Безсонов объяснил, почему Киев решил напасть на Харьковскую область
Москва, 6 сентября, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Киевский режим решил напасть на освобожденные Россией территории Харьковской области, чтобы получить новый пакет помощи от западных стран. Об этом 6 сентября заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Зеленский
По его словам, близится встреча западных спонсоров киевского режима. Поэтому Владимиру Зеленскому нужно показать хоть какие-то успехи на фронте.
«Почему противник действует сейчас? Потому что через два дня будет встреча стран-доноров поставок оружия Киеву. Поэтому ему нужно показать эффективность, показать, что помощь не бессмысленна», — сказал Безсонов.