Владивосток, , 18:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею создания в стране туристической полиции. Об этом глава государства заявил сегодня, 6 сентября, на заседании президиума Госсовета по развитию туризма, которое прошло во Владивостоке, куда российский лидер прибыл для участия в Восточном экономическом форуме.

Экипаж ГИБДД Gibdd.ru

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В ходе обсуждения президент Путин поинтересовался, почему функции туристической полиции предлагается возложить на сотрудников ГИБДД, ведь у них уже есть свои должностные обязанности и соответствующее денежное довольствие.

На это глава Дагестана Сергей Меликов заметил, что подобный опыт уже применялся в дни чемпионата мира по футболу, который проходил в России в 2018 году.

Затем глава Ростуризма Зарина Догузова добавила, что в Анапе данная идея уже реализуется и опыт признан вполне позитивным. При этом она заверила, что вопрос, конечно же, будет детально проработан с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.

Тогда Владимир Путин сказал, что идею создания туристической полиции он поддерживает.

«Я ничего против не имею, тем более, если это не влечёт увеличение штата. Но отработать надо обязательно. В целом я только за», — заявил президент России.

Стоит отметить, что полевая работа сотрудников ГИБДД действительно стала сокращаться в последние годы из-за повсеместного внедрения цифровых систем отслеживания нарушения и автоматического выписывания штрафов. Подавляющее большинство ДТП (в основном это мелкие ДТП без пострадавших) также фиксируются без участия сотрудников ГИБДД. Цифровизация позволила существенно упростить регистрационные действия с автомобилем. Именно поэтому периодически звучат предложения об упразднении ГИБДД.