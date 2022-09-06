Брюссель, , 18:58 — REGNUM Оборот розничной торговли в Европейском союзе (ЕС) и еврозоне в июле увеличился на 0,3 процента по сравнению с июнем, когда он ослаб на один процент, показали данные Евростата.

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На заправках в июле зафиксирован рост на 0,3 процента в ЕС и 0,4 процента в еврозоне. Оборот в магазинах продуктов питания, напитков и табачных изделий в ЕС снизился на 0,1 процента, а в еврозоне увеличился на такой же процент, в то время как в случае с непродовольственными товарами было зафиксировано снижение оборота на 0,1 процента в ЕС и 0,4 процента в зоне евро.

По странам самый высокий месячный прирост трафика в июле был зарегистрирован в Германии на 1,9 процента, за ней следуют 1,7 процента в Нидерландах.

Наибольшее снижение товарооборота было зафиксировано в Австрии на 1,8 процента и в Финляндии на 1,7 процента.

В годовом исчислении розничные продажи в ЕС в июле упали на 0,5%, а в еврозоне — на 0,9%.

Больше всего упал товарооборот пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Оборот непродовольственных товаров также ослаб, при этом рост оборота зафиксирован только на АЗС.