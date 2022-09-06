Салехард, , 18:58 — REGNUM В Салехарде аэропорт ждёт масштабная реконструкция. Конкурсные процедуры по передаче воздушной гавани в концессию проведут в 2023 году, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Аэропорт Салехард Qweasdqwe

«Мы приняли решение идти по той же схеме, что и в Новом Уренгое, — это будет концессия. В Салехарде аэропорт поменьше в плане пассажиропотока, но всё равно экономически интересный и привлекательный. Я думаю, мы в начале первого месяца 2023 года объявим конкурс и во втором полугодии подведём его итоги. Соответственно, 2023–2024 годы — это проектирование, далее реконструкция, и 2027-2028 — в зависимости от того, какой объём работ определим с точки зрения инженерного развития аэропорта, — запуск проекта», — пояснил губернатор Ямала в интервью ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реконструкция аэропорта в Новом Уренгое ведётся в рамках концессионного соглашения между властями Ямала и УК «Аэропорты регионов», которое было заключёно в 2018 году. Отметим, что это первый в России проект модернизации аэропортовой инфраструктуры в рамках концессии.

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