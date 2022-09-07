Москва, , 00:05 — REGNUM Контролировать рекламу, размещаемую на цифровых конструкциях, предлагают с помощью единого информационного ресурса, оператора которого из некоммерческих организаций определит российское правительство. Такая инициатива содержится в поправках члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Ткачёва («Новые люди») к резонансному законопроекту о создании в России единого оператора наружной цифровой рекламы, передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября.

Цифровая экономика D-russia.ru

Напомним, законопроект депутата Госдумы Артёма Кирьянова («Единая Россия») при рассмотрении в первом чтении на внеочередном заседании палаты парламента вызвал критику со стороны депутатов Госдумы от фракций КПРФ, ЛДПР, СРЗП и «Новые люди», опасающихся появления монополиста на рынке.

В последние месяцы документ обсуждали на различных слушаниях с представителями отрасли и региональных властей. По нему, единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений, в частности, будет получать данные об объёмах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией этих конструкций и подготовкой схем их размещения. Некоторые депутаты Госдумы заявляли, что после принятия законопроекта вся реклама может оказаться в руках одной иностранной компании.

Ткачёв предлагает в качестве альтернативы ввести единый информационный ресурс, к которому обязаны подключиться все владельцы цифровых рекламных конструкций и в который они обязаны передать информацию о размещаемой рекламе. Этот ресурс будет управляться оператором, назначаемым правительством РФ.

По мнению парламентария, новелла позволит обеспечить учёт размещаемой рекламы и создаст возможности для оперативного реагирования в случае размещения недостоверной или иной запрещенной информации.

К оператору этой системы в поправках предъявляется ряд требований. В частности, в состав учредителей некоммерческой организации не должны входить международные или иностранные организации, иностранцы и лица без гражданства. Также оператором не сможет стать рекламораспространитель, его представители или посредники. Срок полномочий оператора системы Ткачёв предлагает ограничить пятью годами и определить условия, при которых они могут быть прекращены.

В поправках также описан механизм проверки и прекращения распространения недостоверной или запрещённой информации. На устранение нарушения владельцу рекламной конструкции отводятся сутки с момента направления требования оператором системы.

Для оптимизации процесса размещения социальной рекламы парламентарий предлагает наделить оператора информационного ресурса обязанностью по обработке и передаче владельцам рекламных конструкций запросов на размещение социальной рекламы в режиме «единого окна». Также предусмотрен механизм для срочного размещения социальной рекламы, распространяемой в интересах обороны, национальной безопасности, в связи с введением чрезвычайного или военного положения и в иных экстренных случаях.

Кроме того, оператор информационного ресурса, согласно поправкам, не сможет разглашать и использовать в коммерческих целях сведения, содержащиеся в ресурсе, и требовать оплату за исполнение своих функций.

Ткачёв считает необходимым отсрочить вступление закона до 1 июля 2023 года, чтобы было достаточно времени для настройки всех механизмов. Для операторов наружной рекламы, пострадавших от санкций, в поправках предусмотрена возможность продления действующих договоров в качестве особой меры поддержки индустрии.

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