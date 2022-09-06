Воронеж, 6 сентября, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко покинул свой пост по собственному решению. Об этом 6 сентября сообщается на официальном сайте российского футбольного клуба.

Пресс-служба ФК «Факел» «Факел»

«Олег Петрович, вместе с вами мы совершили исторический рывок, вернув Воронеж туда, где он и должен быть — в элиту российского футбола. За эти без малого два года вашей работы «Факел» добился многого: мы вместе вернули болельщиков на трибуны, установили ряд клубных рекордов. И, конечно, двери клуба всегда будут для вас открытыми», — говорится в заявлении клуба.

После восьми сыгранных матчей Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 воронежский «Факел», не одержав ни одной победы и набрав четыре очка, располагается на 14-м месте в турнирной таблице регулярного чемпионата. Стоит отметить, что «Факел» на данный момент является самой пропускающей командой РПЛ (19 мячей).