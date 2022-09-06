Москва, , 19:09 — REGNUM По делу о клевете вызвана в полицию Ксения Собчак, сообщила она 6 сентября в своём телеграм-канале. Она получила повестку в управление по организации дознания МВД России, поскольку проходит свидетелем по делу о клевете.

Ксения Собчак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Дело возбудили из-за того, что председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков обвинил в клевете организатора фестиваля «Артдокфест» Виталия Манского после интервью Собчак.

Ксения Собчак «Манский сказал, Михалков обиделся, пришёл в полицию, написал заявление, там возбудили уголовное дело, попросили меня дать показания».

Напомним, Манский в интервью Собчак заявил, что на организацию патриотических кинофестивалей в России зачастую выделяется намного больше денег, чем реально тратят организаторы. Остальные деньги идут в карманы организаторам.

Прозвучала и фамилия Михалкова. Так, по словам Манского, в России не больше десяти реальных кинофестивалей, хотя государство выделяет деньги на сотню, а если считать региональные — на 200 мероприятий.

Он заявил, что «198 осваивают бюджет, реально существующий — десять». При этом к таким фальшивым фестивалям он отнёс «не только «Кинотавр», но и «фестиваль Михалкова».

«При этом хочу сказать, что воруется на Московском международном фестивале не менее 85% бюджета. Не меньше», — утверждает гость Собчак.

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