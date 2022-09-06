Берлин, , 19:05 — REGNUM Поставки киевскому режиму реактивных систем залпового огня (РСЗО) из Германии полностью согласованы с президентом США Джо Байденом, заявил 6 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Олаф Шольц Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

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По его словам, руководство Германии полностью разделяет позицию главы Белого дома по поставкам оружия Киеву.

«Я с самого начала сказал: мы не пойдем в одиночку и будем тесно координировать свои действия с нашими союзниками. Ситуация динамичная. Я также согласовывал с президентом Байденом поставки реактивных систем залпового огня [киевскому режиму]», — рассказал Шольц.

«В то же время мы должны предотвратить эскалацию, ведущую к войне между Россией и НАТО», — добавил он.

Кроме того, Шольц призвал разделить нагрузку поставок оружия киевским нацистам, уточнив, что Германия готова давать Киеву системы ПВО и артиллерийские орудия.

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