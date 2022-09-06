Бишкек, 6 сентября, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Власти Киргизии не дают официальное разрешение на работу майнинговых ферм из-за того, что республике не хватает электроэнергии. Об этом заявил заместитель министра энергетики Тилек Айталиев на заседании профильного парламентского комитета.

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По словам высокопоставленного чиновника, главными причинами дефицита электричества по-прежнему остаются недостаточный объем воды в водохранилище при Токтогульской ГЭС и зависимость страны от импорта электроэнергии.

Он отметил, что в стране с 2019 года не выдают технические условия для подключения криптовалютного оборудования, а разрешить майнинг планируют только после того, как удастся увеличить производство электроэнергии до нужного объёма.

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Также представитель руководства Минэнерго сообщил, что тариф для криптовалютных ферм в Киргизии хотят установить на уровне 5,04 сома (3,82 рубля) за киловатт-час.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас население Киргизии платит по 0,77 сома (0,58 рубля) за киловатт-час электроэнергии, а в случае превышения лимита в 700 киловатт-часов (для высокогорных районов — 1000 киловатт-часов) — уже по 2,16 сома (1,63 рубля).

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