Уфа, 6 сентября, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Предприятие в Башкирии оштрафовали на 800 тысяч рублей за грубые нарушения при обращении с отходами. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Thomas Constant Бочки с нефтью

Сообщается, что сотрудники Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры провели проверку после сообщения жительницы Уфы о незаконном захоронении одним из предприятий отходов производства в водоохранной зоне реки Белая.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры выявили факт захоронения на глубине двух метров на производственной площадке, которая расположена в водоохранной зоне реки Белая, металлических бочек с шпатлевкой, мастикой битумной, краской с истекшим сроком годности, мешков из полипропилена.

В материалах дела указано, что помимо этого, на участке свыше 500 кв. метров складировалось большое количество древесных поддонов и отходов лома железобетонных изделий.

Отмечается, что территория промышленной площадки не оборудована сооружениями, которые был обеспечивали охрану реки от засорения, загрязнения, заиления и истощения вод.

Сообщается, что в результате АО «Уралмостострой» было оштрафовано на общую сумму 800 тысяч рублей.

«Кроме того, в адрес руководителя компании внесено представление, предприятием организованы работы по устранению выявленных нарушений», — сообщает пресс-служба.