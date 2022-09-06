Москва, , 18:44 — REGNUM Широкомасштабная атака Киева на освобожденные Россией территории Харьковской области не стала неожиданностью для Вооруженных сил РФ. Об этом 6 сентября заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ВС России во время спецоперации на Украине Министерство обороны России

При этом представитель народной республики призвал отказаться от «шапкозакидательства» и насмешек над провалом наступательных действий киевских боевиков, поскольку удержать их натиск удалось благодаря отваге и профессионализму союзных сил России, ДНР и ЛНР.

«Нужно понимать, что инициатива всегда на стороне, которая наступает. И в Киеве дураков тоже нет. Нужно это понимать и не нужно преуменьшать заслуги и подвиг наших бойцов, которые отражают эти наступления. О том, что командование знало об операции говорит тот факт, что был нанесен удар по оперативному штабу киевских боевиков в Чугуеве. Но нужно понимать, что ситуация не простая, не смешная. И я верю в то, что мы это отобьем», — сказал Безсонов.

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