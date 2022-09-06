Москва, 6 сентября 2022, 18:44 — REGNUM Широкомасштабная атака Киева на освобожденные Россией территории Харьковской области не стала неожиданностью для Вооруженных сил РФ. Об этом 6 сентября заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ВС России во время спецоперации на Украине
ВС России во время спецоперации на Украине
Министерство обороны России

При этом представитель народной республики призвал отказаться от «шапкозакидательства» и насмешек над провалом наступательных действий киевских боевиков, поскольку удержать их натиск удалось благодаря отваге и профессионализму союзных сил России, ДНР и ЛНР.

«Нужно понимать, что инициатива всегда на стороне, которая наступает. И в Киеве дураков тоже нет. Нужно это понимать и не нужно преуменьшать заслуги и подвиг наших бойцов, которые отражают эти наступления. О том, что командование знало об операции говорит тот факт, что был нанесен удар по оперативному штабу киевских боевиков в Чугуеве. Но нужно понимать, что ситуация не простая, не смешная. И я верю в то, что мы это отобьем», — сказал Безсонов.

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